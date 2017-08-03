В Харькове у гуляющей с ребенком женщины сорвали золотую цепочку (фото)

17:39, 03 августа 2017
Общество
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Злоумышленника задержали прохожие и передали в руки прибывшей полиции.

Патрульная полиция Харькова

В половине одиннадцатого утра патрульные получили сообщение о грабеже на улице Продольной.

По предварительной информации, женщина гуляла по улице с маленьким ребенком, когда неизвестный подбежал и сорвал с нее золотую цепочку с крестиком. После чего злоумышленник скрылся.

Читайте такжеВ Харькове осудили четверых "антимайдановцев"На месте происшествия прибывшие полицейские увидели, что прохожие задержали мужчину. Во время поверхностного осмотра правоохранители обнаружили у него украшения заявительницы.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

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