Киевская власть договорилась с жителями о разблокировании движения на Харьковском шоссе

Жители, которые утром перекрывали Харьковское шоссе из-за проблем с электро- и водоснабжением в так называемых домах Войцеховского, разблокировали улицу - движение транспорта восстанавливается. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, в результате длительных переговоров с жителями достигнуто конструктива и разработан план действий, чтобы избежать таких кризисных ситуаций в дальнейшем. Заместитель председателя КГГА добавил, что переговоры длились с утра. Участие в них приняли как представители КГГА, района, так и ПАО «Киевэнерго».

«Сейчас электроснабжения этих домов восстанавливается. Однако в ближайшее время городские власти совместно с активами и представителями домовых общин должны решить проблемные вопросы получения домами технических условий. Также в повестке дня - реструктуризация долгов за услуги водо- и электроснабжения и одновременно определение структуры этих долгов. Ведь сейчас учет ведется по единому прибором учета на все 7 домов. Надо выяснить, кто именно имеет долг», - сказал Петр Пантелеев.

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Представитель городских властей подчеркнул, что КГГА готова идти навстречу обманутым жителям, но и от них им нужна готовность организоваться, сотрудничать и выполнять договоренности.

«Мы надеемся на конструктив и выполнение наработанного решения всеми вовлеченными сторонами. Ведь технические условия не выполнены и ввести в эксплуатацию дом в том состоянии, в котором его оставил застройщик, невозможно. Со своей стороны мы готовы всячески способствовать решению этой ситуации. Уже на следующей неделе ПАО «Киевэнерго» должен провести технический совет с официальными представителями домов», - добавил Петр Пантелеев.

Напомним, что сегодня, 3 августа с 4:00, митингующими было перекрыто Харьковское шоссе в районе остановки «Институт химии».

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве митингующие вновь заблокировали Харьковское шоссе. Люди протестовали из-за проблем с электро- и водоснабжением.