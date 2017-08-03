В Киеве митингующие вновь заблокировали Харьковское шоссе

Харьковское шоссе в Киеве перекрыто от Ленинградской площади до Института химии в связи с протестом жителей домов на Войцеховского против отключения им энергоснабжение. Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сейчас временно заблокирована работа трамваев маршрутов № 8, 22, 29 и автобусов маршрутов № 42, 45, 51, 63, 115.

«Сегодня, 3 августа с начала движения, а именно - с 4:00, митингующие перекрыли Харьковское шоссе в районе остановки «Институт химии». Так, заблокирована работа трамваев маршрутов № 8, 22, 29 и автобусов маршрутов № 42, 45, 51, 3, 115. На участке работает полиция», - сообщили в КГГА.

Сейчас движение трамваев маршрута № 8 организовано так: бул. Перова - ст. м «Лесная»; движение трамваев маршрута №22: ул. Перова - Дарницкое ТРЭД. Трамваи маршрута № 29 курсируют от ст. м. «Лесная» до ул. Сабурова.

Читайте такжеНа Одесщине здание суда забросали коктейлями Молотова

Выезд автобусов маршрутов № 42, 45, 51, 63, 115 направлен в объезд Харьковского шоссе. Движение автобусов маршрута № 115 организовано от Дарницкого площади до Контрактовой площади, автобусов маршрута №45 - ст. м. «Харьковская» до ул. Привокзальной. Движение автобусов маршрута № 51 организовано на двух участках: ст. м. «Красный Хутор» - ул. Привокзальная, ст. м. «Лыбидская» - Дарницкая площадь, автобусы маршрутов № 63 курсируют так: ст. м. «Красный Хутор» - ул. Привокзальная, автобусы маршрута № 42 - от ул. Шептицкого до Дарницкого универмага.