Поставили точку: организаторы Евровидения отвергли фантазии РФ, что Самойлова изменила правила конкурса

Европейский вещательный союз (ЕВС), который организовывает музыкальный конкурс Евровидение, ежегодно пересматривает регламент соревнования и вносит необходимые корректировки, сообщает The Hollywood Reporter.

"Это делается для беспрепятственного проведения конкурса, для того чтобы он оставался справедливым для участвующих вещательных компаний и доставлял радость миллионам зрителей по всему миру", - передает слова организаторов издание.

Правила для конкурса песен будут опубликованы со временем, до этого времени EBU ничего не было выпущено.

Отметим, ранее пропагандистские СМИ Кремля заявляли, что несмотря на неучастие в конкурсе в этом году, Россия все же внесла свой вклад в изменения правил, которые являются, по ее мнению, нечестными и заполитизированными.

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Информация о нововведениях в правилах "Евровидения" появилась на сайте ESCToday.com. Он основан фанатами конкурсе в 1999 году. Портал публикует новости, опросы, интервью и рейтинги участников песенного конкурса. Читайте также Организаторы Евровидения-2017 озвучили сумму расходов и доходов от конкурса (инфографика) Как сообщалось на сайте ESCToday.com, референтная группа "Евровидения" внесла ряд изменений в регламент проведения песенного конкурса. Так, национальные вещатели не должны будут включать в свои делегации лиц, имеющих определенные ограничения на въезд в страну-хозяйку "Евровидения".

Такое решение было принято якобы из-за инцидента вокруг российской певицы Юлии Самойловой, которая посещала оккупированный Крым и не смогла посетить из-за этого Киев. Кроме того, в состав жюри не должны быть включены лица, которые так или иначе связаны участниками конкурса или которые имеют определенные интересы.

Эти изменения сделаны для того, чтобы жюри могло оценивать артистов лишь, опираясь на свой опыт и профессионализм. Также изменения коснулись графика подготовки к конкурсу после того, как в прошлом году украинская сторона имела проблемы с графиком организации песенного соревнования. Теперь Европейский вещательный союз оставляет за собой право передать право организации конкурса другому вещателю в случае задержек.