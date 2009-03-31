МВФ понравилось сегодняшнее решение Верховной Рады

Международный валютный фонд (МВФ) приветствует принятые сегодня Верховной Радой Украины законы об увеличении ставок акцизных сборов на алкогольные и табачные изделия как часть антикризисных мероприятий правительства.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии председателя миссии МВФ в Украине Сейлы ПАЗАРБАШОГЛУ.

“Мы приветствуем меры по акцизным сборам, утвержденные сегодня парламентом, как часть антикризисного правительственного пакета”, – говорится в комментарии.

По мнению председателя миссии МВФ в Украине, принятые ВР решения помогут справиться с фискальными трудностями. В то же время она отметила, что теперь нужно также одобрить мероприятия по предупреждению прогнозируемого дефицита Пенсионного фонда.

“Мы продолжаем активные консультации с властями относительно этих и других вопросов”, – отметила С.ПАЗАРБАШОГЛУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла законы об увеличении ставок акцизных сборов на алкогольные и табачные изделия.