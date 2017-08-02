Адская жара в Украине: что покупают для охлаждения помещений – обзор скидок и хитов продаж

Сегодня на украинском рынке бытовой техники представлены множество приборов, которые способны быстро охладить помещение. Если вам необходимо оперативно решить проблему высокой температуры, вам подойдут устройства, не требующие установки.

Данные для обзора и цены с сайта 27.ua.

Чтобы стены не сверлить

Самое простое, классическое решение проблемы духоты – вентилятор.

Интересным с точки зрения дизайна, эффективности и цены является вентилятор Euromac VТ29. Он имеет цилиндрическую форму, функцию автоповорота и таймер. Благодаря компактности, он удобен для перевозки. Сейчас на него действует акция – 471 грн.

Напольный вентилятор Wild Wind IFS-3510 стоимостью 1122 грн популярен благодаря своей универсальности. Данная модель отлично подходит как для работы в помещении, так и на улице. Материал, из которого изготовлены лопасти и корпус – металл, поэтому если расположить его под навесом, он будет устойчив к погодным условиям и механическим повреждениям. Не менее важной деталью в дизайне вентилятора является дугообразная подставка. Она подходит для установки на горизонтальную поверхность и дает возможность подвешивать климатический агрегат к стене. Летние площадки в кафе, закрытые помещения, цеха и офисы – это лишь небольшой спектр применения этого устройства.

Настенный вентилятор Wild Wind Dt-IWF3503B стоимостью 2698,98 грн сделан из качественного металла и способен вращаться по горизонтали 80°. Одной из основных особенностей является высокая степень безопасности решетки.

Хорошим быстрым решение также может стать настольный вентилятор UNDERPRICE UTF-2315, который, помимо компактности, отличается недорогой ценой – 298,98 грн. Такой вентилятор можно установить не только на своем рабочем столе, а и взять его с собой куда угодно.

Настенный вентилятор Wild Wind WWF-4350 является отличным эконом-вариантом (цена - 448,98), что, впрочем, не отражается на его качестве и эффективности работы. При этом, прикрепить его достаточно легко.

Если вам недостаточно мощности вентилятора и необходима большая степень охлаждения, но, при этом, вы хотите обойтись без бурения стен и добыть холод быстро – рекомендуем обратить внимание на мобильный кондиционер Up! UPM-0705RC, на который до конца лета действует акция – 5499,96. Кондиционер можно установить там, где, к примеру, не получается согласовать установку сплит-систем. Также интересной особенностью является автоматическое испарение конденсата.

Другой мобильный кондиционер Wild Wind WPM-0910RC Oberwind оснащен системой Singler-Up, при которой количество конденсата минимизируется, благодаря "разбрызгиванию" на поверхность нагретого конденсатора. Таким образом, кондиционер не нуждается в наличии бачка для сбора конденсата. Сегодня такую модель можно приобрести за 6399.

Решение «надолго»

Обычных кондиционеров на рынке – сотни моделей. Выбирать тут можно долго, исходят из сочетания характеристик, дизайна и стоимости конкретного прибора. Однако, коллективный потребительский разум уже сделал свой выбор – ниже список «хитов продаж» среди кондиционеров в Украине.

Кондиционер Wild Wind WWM-AC стоимостью 4998.96 грн с настенным способом крепления. Такая модель пригодится не только в летний период, а и во время морозов, так как в функционал прибора включен обогрев.

Не менее популярным является кондиционер Ballu BSW-09 HN1/OL/15Y стоимостью 6950 грн. Благодаря наличию ряда фильтров, сплит-система не только охлаждает и нагревает воздух, но и улучшает его качество. Воздушный HD задерживает даже мелкие фракции пыли. А бороться со стрессом и повысить иммунитет поможет фильтр Vitamin C.

Кондиционер Underprice UPM-AC-5C подойдет для тех, кто любит тишину и спокойствие, так как прибор имеет минимальный уровень шума. Кроме того, система кондиционирования оснащена фильтром, который позволяет циркулировать чистому воздуху. Внутренний блок кондиционера имеет достаточно лаконичный и аккуратный вид, что позволит ему легко «вжиться» в интерьер комнаты. А главное – на эту сплит-систему действует бешенная скидка. Сейчас его можно приобрести за 3999 грн.

Напомним: в четверг, 3 августа, днем в Киеве ожидается 35-37°, ночью 21-23°.

С 10:00 до 22:00 в связи с повышением температуры воздуха ограничено движение на улично-дорожной сети Киева для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

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