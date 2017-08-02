У бывшего директора Львовской галереи искусств прошли обыски

Правоохранительные органы проводят обыск в доме бывшего директора Львовской галереи искусств Ларисы Возницкой-Разинковой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Васюник.

«В квартире Ларисы Возницкой сейчас проводит обыск полиция. В рамках открытого уголовного производства по факту якобы похищения каких-то книг из Музея книги. По заявлению нынешнего руководителя картинной галереи Тараса Возняка», - написал он.

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Также он отметил, что при обыске ничего не найдено. Экс-главу музея правоохранители вызвали для дачи объяснений 10 августа.

Лариса Возницкая-Разинкова возглавила Львовскую галерею искусств после гибели своего отца Бориса Возницкого, в 2012 году. Осенью 2016 года состоялся конкурс на эту должность. В конкурсе победил Тарас Возняк. По его распоряжению было проедено проверку фондов. В ходе проверки виявилос, что с Музее древней книги исчезло несколько сотен старопечатных книг и манускриптов. По факту исчезновения артефактов открыто уголовное производство.

Напомним, чиновников запорожской мэрии подозревают в передаче секретных данных боевикам. Сотрудники СБУ в рамках обыска в здании Запорожского городского совета проводят изъятие несертифицированных спецсредств связи.