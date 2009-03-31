Первый день апреля порадует теплом

1 апреля в Украине осадков не предвидится, только ночью на севере Левобережья, а днем в восточных областях местами небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью - 2-7° тепла, в северных и большинстве западных областей - от 1° мороза до 4° тепла; днем - 9-14° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны - до 18° тепла; в Карпатах ночью - 0-4° мороза, днем - 3-8° тепла.

В Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 9-14° тепла.

В Киеве без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью - 1-3° тепла, днем - 11-13°.