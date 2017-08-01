В Одессе к 13 годам тюрьмы приговорили участника диверсионной группы, готовившей взрывы на стратегических объектах

В Одессе к 13 годам лишения свободы приговорен участник нейтрализованной в 2015 году диверсионной группы, планировавшей ряд взрывов на стратегических объектах Одесской и Николаевской областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области, установлено, что диверсионная группа планировала серию взрывов на важных объектах инфраструктуры указанных регионов. Во время обысков правоохранители изъяли взрывные устройства, комплектующие к ним, более 10 кг взрывчатого вещества, электродетонаторы, металлические шарики, фотографии мест, где планировались взрывы, символику так называемой «Новороссии» и пр.

«Вместе с другими злоумышленниками сотрудники спецслужбы задержали в Одессе местного жителя, который изготавливал для злоумышленников самодельные взрывные устройства. Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного детали для изготовления новых СВП. По заключению экспертов, они идентичны тем, что использовались во взрывах на Одесской железной дороге в апреле-июне 2015 года», - отметили в пресс-службе.

Накануне суд признал подрывника виновным по ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевым припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде тринадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году в Одесском регионе произошел ряд терактов на железной дороге, в том числе, под движущимися поездами.

В начале июля 2015 года СБУ задержала более 10 человек, причастных ко взрывам на железной дороге в Одессе.

В ходе проведения третьего этапа антитеррористической операции была обезврежена террористическая группа, в состав которой входили жители Одессы и Николаева. Задержанные планировали взрывы, в частности, на железнодорожных путях, вблизи волонтерских центров, мостов и в военных частях.