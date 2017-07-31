Количество изъятого у населения оружия из зоны АТО растет - МВД

В МВД заявляют об увеличении количества изъятого у населения оружия, незаконно вывезенного из зоны АТО в мирные города. Об этом в эфире "112 Украина" заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Результаты есть. Мы говорим о том, что только в 2017 году мы существенно увеличили количество изъятого оружия по целому ряду направлений. Страшно здесь не столько оружие, сколько взрывчатка. Мы проанализировали результаты работы полиции за 6 месяцев 2017 года противодействия незаконному обороту оружия. На 6% больше таких фактов задокументировано, в 1,6 раз больше лиц, причастных к этому незаконному обороту, установлено и привлечено к ответственности", - сказал он.

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По словам Шевченко, в прошлом году было изъято 733 единицы оружия, боеприпасов и взрывчатки, в этом - 1200 единиц. Тенденция идет к тому, что полиция усиливает работу и изымает все больше.

Как сообал УНИАН, Украина ждет оборонительное оружие от разных стран.