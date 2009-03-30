В Киеве утонула автостоянка: машины по крыши залило грязью (видео)

Вчера ночью возле автостоянки по адресу Бальзака 64 (Киев, жилой массив Троещина) лопнула водопроводная труба. За несколько минут под водой оказались десятки дорогих иномарок. Пока коммунальщики откачивали грязь, вытаскивая подмокшие машины, водители подготовили десятки исков в суд.

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Очевидцы сообщают, что машины, припаркованные ближе к воротам ( соответственно дальше от места аварии), были по двери в воде, а вот тем, кто поставил авто возле склона, повезло меньше. Несколько автомобилей полностью скрылись под грязной жижей, пишет Комсомольская правда в Украине.

Коммунальщики только разводят руками, во всем виня весну и талые воды. Мол, сдвинулся грунт, вот труба и дала течь. Да еще какую - по словам очевидцев, в трубе зияла дыра диаметром в 40 см! Водопроводная магистраль проходит по склону, который на несколько метров выше самой стоянки. Не мудрено, что под сильным напором вода за считанные секунды добралась до машин.

Это - не первый подобный случай. 24 марта на улице Симиренко, что в Святошинском районе Киева, в огромную воронку свалился автомобиль. Яма образовалась из-за порыва водопровода. Неделей ранее на Большой Окружной прорвало канализационный сток, а на улице Гетьмана на автомагистрали образовалась 10-метровая яма.