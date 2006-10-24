В Киеве откроют новую троллейбусную линию

В Киеве к концу следующего года откроют новую троллейбусную линию от бульвара Перова до Ленинградской площади.

Об этом сообщается на официальном сайте Киевской городской госадминистрации со ссылкой на информацию Коммунального предприятия "Киевпастранс".

Линия будет проходить по маршруту: бульвар Перова, проспект Освободителей, улица Строителей, проспект Мира, Ленинградская площадь.

Строительство троллейбусной линии будет осуществлять производственный кооператив "Контакт-90" (Киев).

Сумма договора составляет 9,1 млн. гривен. Работы запланированы на август 2006 г. - декабрь 2007 г.