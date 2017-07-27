"Апокалипсис уже рядом": реакция соцсетей на грозу в Киеве (фото, видео)

Вечером в четверг, 27 июля,украинскую столицу накрыло ливнем и грозой, соцсети бурно отреагировали на погоду.

Апокалипсис уже рядом #kyiv #ukraine #storm #blitz #rain #lightning #rainfall #thunder A post shared by MarynaVogel (@marynavogel13) on Jul 27, 2017 at 8:26am PDT

Такой грозы я давно не видела,а Егор так вообще под впечатлением.)) #гроза #киев #kiev #rain A post shared by Марина Сударикова (@sudarikovamarina) on Jul 27, 2017 at 9:09am PDT

Выхожу я на улицу.... а тут такое... #метроОболонь #метрополис #Киев #время 18:05 A post shared by Nastia_Brodyuk (@nastia_brodyuk) on Jul 27, 2017 at 9:14am PDT

#киев#дождь#затопило#ливень A post shared by мария (@marusya19870907) on Jul 27, 2017 at 9:14am PDT

Некоторые киевляне радуются "долгожданной" грозе после душных дней и наслаждаются запахом дождя.

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Ливень даже слегка затопил станцию метро "Академгородок".

#метровгрозу #киев #кличкомолодец #дорогадомой A post shared by Nataliia Barbarenko (@demiianka_barbariska) on Jul 27, 2017 at 9:09am PDT

Пользователи соцсетей делятся фотографиями стихии в столице.

#киев #гроза #дождь #озон #воздухаглоток #лето A post shared by Микроблейдинг (@brows_6d) on Jul 27, 2017 at 8:47am PDT

Мой ответ на все ваши солнечно-пляжные фото, кусочек фильма #Послезавтра наяву #киев #безфильтров #подол A post shared by Дима Скоробогатов (@red_komissar) on Jul 27, 2017 at 8:49am PDT

Конец света))) #гроза#дождь#молния#днепр#река#шторм#волны#работа#работакипит#отличноработаем#настоениесупер#набережная#свежесть#киев#kiev A post shared by Тамара Данилюк (@toma_gavk_) on Jul 27, 2017 at 8:54am PDT

#storm#summer#kyiv#kiev#sky#urban A post shared by K I E V. (@four_se_k) on Jul 27, 2017 at 8:46am PDT

Вот люблю я такую погоду!#грозит#гроза A post shared by Elena Burbeza (@burbeza) on Jul 27, 2017 at 8:31am PDT

классическое дождливое в предчувствии скорой осени. #киев #ульянкина_осень_скоро #дождь #летопосмотрикакяраздета #summer #sumertime #onlyhappywhenitrains A post shared by Ula La (@cherche_femme) on Jul 27, 2017 at 8:58am PDT

Освежило #киев #kiev #kyiv #storm #flood A post shared by Вадим (@vadim_koroliov) on Jul 27, 2017 at 9:03am PDT

#погода..#нерадует#дождь#киев A post shared by • Та†а • (@tata_dolmatova) on Jul 27, 2017 at 9:06am PDT

Как сообщал УНИАН, в Киеве завтра немного похолодает и пройдет дождь с грозой.