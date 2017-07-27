"Апокалипсис уже рядом": реакция соцсетей на грозу в Киеве (фото, видео)
19:43, 27 июля 2017Общество
13271
Над столицей пронеслась настоящая буря, пользователи соцсетей делятся фотографиями стихии.
Над столицей пронеслась настоящая буря / instagram.com/burbeza/
Вечером в четверг, 27 июля,украинскую столицу накрыло ливнем и грозой, соцсети бурно отреагировали на погоду.
Некоторые киевляне радуются "долгожданной" грозе после душных дней и наслаждаются запахом дождя.
Читайте такжеЗавтра в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке синоптики обещают адские +38° (видеопрогноз)
Ливень даже слегка затопил станцию метро "Академгородок".
Пользователи соцсетей делятся фотографиями стихии в столице.
Как сообщал УНИАН, в Киеве завтра немного похолодает и пройдет дождь с грозой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter