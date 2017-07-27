"Апокалипсис уже рядом": реакция соцсетей на грозу в Киеве (фото, видео)

19:43, 27 июля 2017
Общество
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Над столицей пронеслась настоящая буря, пользователи соцсетей делятся фотографиями стихии.

Над столицей пронеслась настоящая буря / instagram.com/burbeza/

Вечером в четверг, 27 июля,украинскую столицу накрыло ливнем и грозой, соцсети бурно отреагировали на погоду.

Апокалипсис уже рядом #kyiv #ukraine #storm #blitz #rain #lightning #rainfall #thunder

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Некоторые киевляне радуются "долгожданной" грозе после душных дней и наслаждаются запахом дождя.

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Ливень даже слегка затопил станцию метро "Академгородок".

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Пользователи соцсетей делятся фотографиями стихии в столице.

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Вот люблю я такую погоду!#грозит#гроза

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A post shared by Вадим (@vadim_koroliov) on

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Как сообщал УНИАН, в Киеве завтра немного похолодает и пройдет дождь с грозой.

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