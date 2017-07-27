Методом захода Ryanair на новый рынок является скандал и давление на общество - президент МАУ

Методом захода ирландского лоукостера Ryanair на новый рынок является скандал и давление на общество. Об этом сообщил на пресс-конференции президент компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Юрий Мирошников.

«Метод захода Ryanair на новый рынок – это скандал, который позволяет привлечь к себе внимание. Давление на общество, которое позволяет достичь своих условий и требований. У меня не складывается впечатление, что в Украине сейчас происходит что-то уникальное в практике Ryanair. Если изучить опыт этой компании, то можно увидеть много стран и аэропортов, в которых происходили те же процессы», - сказал он.

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По словам Мирошникова, с самого начала выхода на украинский рынок Ryanair выдвигала ультимативные требования. «Весь процесс выхода Ryanair на украинский рынок – это ультимативные требования, которые они выдвигают аэропортам и правительственным органам. Они создают давление, чтобы достичь своей цели. Достигнут ли они именно той цели, которая озвучена в меморандуме, подписанном с Министерством инфраструктуры Украины? Я надеюсь, что Ryanair удовлетворится экономически обоснованными условиями полетов в украинские аэропорты», - сказал Мирошников.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта крупнейший лоукостер Европы - авиакомпания Ryanair - заявила об открытии с 30 октября 2017 года 11 рейсов из Киева и Львова. Затем, из-за высокого спроса со стороны украинцев на полеты, авиакомпания сообщила о переносе запуска некоторых рейсов, в том числе из Львова в Берлин, на сентябрь 2017 года. Тогда в авиакомпании уточнили, что из Киева перевозчик будет летать из аэропорта "Борисполь", при этом в будущем рассматривается также и международный аэропорт "Киев" (Жуляны).

10 июля гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин заявил, что, в случае подписания контракта с лоукост-авиакомпанией Ryanair, "Борисполь" ежегодно будет недополучать 2 млрд грн. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.

По словам Рябикина, авиаперевозчик Ryanair выдвигает аэропорту требования, которые не соответствуют украинскому законодательству. Среди них бесплатные аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата им 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме 7,5 долл. на 5 лет.

10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта «Борисполь» ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины в связи с чем будут отмены четыре новые маршрута из Киева и семь новых львовских маршрутов.

По словам мэра Львова Андрея Садового, который связался с представителями Ryanair, ключ ухода авиакомпании с украинского рынка находится в Киеве, так как ко Львову претензий никаких, но компания входит не в города, а в страны.

14 июля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что авиакомпания Ryanair готова к возобновлению переговоров с государственным аэропортом «Борисполь».

26 июля министр Омелян заявил, что МАУ подала судебный иск к Министерству инфраструктуры с обвинением в предоставлении авиакомпании Ryanair особых условий, и требует возместить 20,05 млн грн убытков и разорвать договор между Ryanair и аэропортом «Львов».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".