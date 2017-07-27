На Харьковщине шесть человек попали в больницу после дня рождения

В Харьковской области зарегистрирована вспышка кишечной инфекции. Как передает Depo.Харьков со ссылкой на "Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины", с 24 по 25 июля в областных клинических инфекционных больниц были госпитализированы шесть человек, из которых один ребенок.

Всем заболевшим установлен предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит, у пятерых больных форма течения болезни средней тяжести, у одного - тяжелой.

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Специалисты установили, что заболевшие из двух семей 22 июля праздновали день рождения. Свое заболевание связывают с употреблением блюд домашнего приготовления.

"Вероятными обстоятельствами, которые способствовали возникновению заболевания, были нарушение условий приготовления и хранения готовых блюд, - отметили в центре - по Состоянию на 27 июля больные продолжают лечение".

Как известно, ранее в Киеве количество заболевших острой кишечной инфекцией увеличилось до 38 человек.