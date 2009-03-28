Медико-демографическая ситуация в Украине остается сложной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК на итоговой коллегии Минздрава.

По его словам, хотя уровень рождаемости возрос, остаются высокими показатели смертности.

«Смертность населения в Украине составляла 16,4 случая на тысячу населения, которые повторяют показатели 2007 года. Самая высокая смертность зафиксирована в Черниговской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Донецкой, Луганской областях. Отрицательный естественный прирост наблюдался во всех областях Украины, за исключением Закарпатской, Ривненской областей и Киева, где он имел положительную динамику”, - сказал З.МЫТНИК.

Он также заметил, что причины смертности остались традиционными – лидируют болезни системы кровообращения (63,7% среди всех причин смертности), на втором месте - смерть из-за новообразований (12%) и внешние причины смерти (8%), показатель которых снизился на 6%.

Остановившись на проблемах материнской и младенческой смертности, заместитель министра отметил, что они являются весомым показателем здорового общества.

“В 2008 году было зарегистрировано 76 случаев материнской смертности. Основными причинами материнских потерь остаются экстрагенитальные болезни, кровотечения, акушерская эмболия”, - сказал З.МЫТНИК.

По его данным, самый высокий уровень материнской смертности наблюдается в АР Крым, Киевской, Кировоградской областях, и удерживается он уже на протяжении пяти лет, в то же время не зарегистрировано случаев материнских потерь на протяжении последних пяти лет в Севастополе.

Относительно статистики мертворожденности и младенческой смертности, то заместитель министра отметил, что в 2008 году по сравнению с 2007 зафиксировано снижение этих показателей.

“Основными причинами младенческой смертности являются перинатальные причины - 49,9%, врожденные недостатки - 31,5%, а также болезни органов дыхания и инфекционные болезни”, - сообщил З.МЫТНИК.