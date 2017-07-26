В Житомире милиция изъяла из дома местного жителя снаряды и наркотики (фото)

Вчера в Житомире из дома местного жителя правоохранители изъяли снаряды и наркотики. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области.

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«Участковые офицеры Житомирского отдела полиции, проверяя информацию о кражах, заподозрили причастность к ним 31-летнего жителя Житомира. Поэтому 25 июля правоохранители провели санкционированный обыск по месту его жительства. В одной из комнат полицейские обнаружили пакет со снарядами калибра 23 мм и корпус от гранаты Ф-1. Рядом находились и патроны к автоматическому оружию калибра 5,45 мм. Всего эксперты насчитали 69 патронов», - рассказали в полиции.

Хозяин объяснил, что боеприпасы он нашел случайно. Кроме того, в его доме полицейские обнаружили посуду с измельченным сырьем, сухие стебли растений, по предварительным данным, конопли.

Кроме этого, в мультиварке хозяин готовил маковые головки. Между мусора были разбросаны шприцы, стояли бутылки с ингредиентами, обычно используются для приготовления наркотических средств. Также полицейские обнаружили в квартире таблетки сильнодействующего средства и более десятка мобильных телефонов.

«Мужчина уже ранее привлекался к ответственности за совершение краж: то у соседей утащит древесину, то его задержат с обожженными проводами, срезанными с линий связи», - рассказал начальник Житомирского отдела полиции Михаил Сорока.

«В этот раз просто поразило то, что взрослый человек принес к себе домой боеприпасы, даже не задумавшись о грозящей ему и окружающим. Сейчас мы проверяем происхождения всего изъятого», - добавил он.

Все обнаруженное направлено на экспертное исследование. Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Житомире возле железнодорожного вокзала на путях нашли боеприпасы времен Второй Мировой войны. Снаряды лежали в 300 метрах от помещения вокзала между рейками.