Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска (документ)

Российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области.

Такое решение было принято во время сессии городского совета 26 июля. "За" проголосовали 23 депутата, двое не участвовали в голосовании, передают "Новости Донбасса".

В пояснительной записке говорится, что инициатива лишить Кобзона звания почетного гражданина поступила от местных общественных организаций. Кобзон носит это звание с 1999 года.

Читайте такжеСкандал вокруг "паспорта ДНР": Кобзон запутался, есть ли у него "документ" боевиков (фото)

Отменить присвоение почетного гражданина Кобзону впервые было предложено после освобождения города от незаконных вооруженных формирований "ДНР" летом 2014 года. В 2015 году депутаты Славянска отказались рассматривать этот вопрос.

В марте 2017 года специально созданная комиссия направила ряд документов в прокуратуру и СБУ для получения рекомендаций о звании Кобзона.

Как заявляют в городском совете Славянска, решение лишить Кобзона звания члены комиссии приняли единогласно. В проекте решения городского совета и пояснительной записке комиссии не указываются причины отмены решения о присвоении Кобзону звания почетного гражданина Славянска.

Иосиф Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Лидеры группировок Александр Захарченко и Игорь Плотницкий наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Кобзону запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.