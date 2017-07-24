Оккупанты пытаются расшатать ситуацию на Донбассе через металлургические профсоюзы – ИС
Оккупанты ищут контакты с представителями профсоюзов металлургической отрасли на подконтрольной Украине части Донецкой области, которые недовольны решением правительства об отмене льгот.
Оккупанты на Донбассе пытаются завербовать недовольных пенсионной реформой представителей металлургической отрасли на контролируемой части Донецкой области.
Как сообщает группа «Информационное сопротивление», с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине представителями ФСБ РФ совместно с «МГБ ДНР» осуществляется поиск факторов, способных спровоцировать рост уровня социального недовольства на подконтрольной Украине части Донецкой области.
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«С этой целью в настоящее время проводится активный поиск контактов с представителями профсоюзов металлургической отрасли на подконтрольной Украине части Донецкой области, которые недовольны решением правительства об отмене льгот в части раннего выхода на пенсию работников вредных производств, принятым в рамках плана внедрения пенсионной реформы в Украине», – говорится в сообщении ИС.