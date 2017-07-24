Оккупанты пытаются расшатать ситуацию на Донбассе через металлургические профсоюзы – ИС

Оккупанты на Донбассе пытаются завербовать недовольных пенсионной реформой представителей металлургической отрасли на контролируемой части Донецкой области.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине представителями ФСБ РФ совместно с «МГБ ДНР» осуществляется поиск факторов, способных спровоцировать рост уровня социального недовольства на подконтрольной Украине части Донецкой области.

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«С этой целью в настоящее время проводится активный поиск контактов с представителями профсоюзов металлургической отрасли на подконтрольной Украине части Донецкой области, которые недовольны решением правительства об отмене льгот в части раннего выхода на пенсию работников вредных производств, принятым в рамках плана внедрения пенсионной реформы в Украине», – говорится в сообщении ИС.