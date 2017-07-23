Ботулизм в Харькове: 22-летняя девушка в больнице в тяжелом состоянии

В Харькове с диагнозом «ботулизм» в тяжелом состоянии госпитализировали 22-летнюю девушку. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области 21 июля харьковчанку госпитализировали в тяжелом состоянии в Харьковскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом «ботулизм».

По словам матери пострадавшей, вечером 21 июля ей позвонила дочь и пожаловалась на плохое самочувствие. В больнице состояние девушки ухудшилось, она была присоединена к аппарату искусственного дыхания.

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Правоохранители установили, что потерпевшая отравилась вяленой рыбой, которую накануне приобрела в одном из магазинов на улице Клочковская.

По данному факту следователем Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 18 июля с начала года ботулизмом заболели 90 человек, из них девять умерли. Восемь из девяти умерших заболели вследствие употребления вяленой рыбы.