В Днепропетровской области в результате пожара сгорело 4,8 га озимой пшеницы

В тушении пожара на поле общей площадью 30 га были задействованы спасательная техника ГСЧС и техника владельца поля.

егодня возле села Самарское, Петропавловского района Днепропетровской в результате пожара сгорело 4,8 га озимой пшеницы. Читайте такжеВо Львовской области сгорела пшеница на площади 4,5 гектараОб этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается Петропавловским отделением полиции.

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