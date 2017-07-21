В Днепропетровской области в результате пожара сгорело 4,8 га озимой пшеницы
19:22, 21 июля 2017Общество
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В тушении пожара на поле общей площадью 30 га были задействованы спасательная техника ГСЧС и техника владельца поля.
Погибших и пострадавших нет \ фото УНИАН
егодня возле села Самарское, Петропавловского района Днепропетровской в результате пожара сгорело 4,8 га озимой пшеницы.
Читайте такжеВо Львовской области сгорела пшеница на площади 4,5 гектараОб этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.
Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается Петропавловским отделением полиции.
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