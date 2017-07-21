В Днепропетровской области в результате пожара сгорело 4,8 га озимой пшеницы

19:22, 21 июля 2017
Общество
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В тушении пожара на поле общей площадью 30 га были задействованы спасательная техника ГСЧС и техника владельца поля.

фото УНИАН

егодня возле села Самарское, Петропавловского района Днепропетровской в результате пожара сгорело 4,8 га озимой пшеницы.

Читайте такжеВо Львовской области сгорела пшеница на площади 4,5 гектараОб этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.

Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается Петропавловским отделением полиции.

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Теги: #сгорело поле пшеницы#сгорела пшеница