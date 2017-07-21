В Житомире обсудили тему реформирования медицины

В Житомире главные врачи лечебно-профилактических учреждений города и области обсудили с заместителем министра здравоохранения Украины Александром Линчевским тему реформирования отрасли медицины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, встреча прошла сегодня, 21 июля, в Житомирском институте медсестринства.

Читайте такжеВ Житомире комиссия облсовета согласовала вопросы, которые выносятся на сессию

«В нашем министерстве теперь не работают главные специалисты. Эти должности отменены. Замена им – группы экспертов, специалистов из разных отраслей медицины, к чьему мнению прислушивается медицинская общественность, чье мнение учитывает наше министерство для принятия решений. Количество групп и их персональный состав будут меняться», – отметил Линчевский.

Он добавил, что «мы хотим уйти от тарифной сетки заработной платы», а финансирование больниц будет осуществляться за отдельные услуги, а не за койко-день.

Присутствующие на встрече врачи имели возможность задать вопрос чиновнику и получить ответ.