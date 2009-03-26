В Кремле сорвалось подписание документа о газопроводе

08:15, 26 марта 2009
Общество
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У Газпрома нет денег

В Кремле сорвалось подписание документа о газопроводе в Туркмении, который собирался строить Газпром.

Как пишет газета "Ведомости", не подписывать соглашение было желанием обеих сторон, - у Газпрома нет на это денег, а Ашхабад собирается вести трубу в обход России.

Стоимость проекта, по оценкам экспертов, составляет около миллиарда долларов.

Эхо Москвы

 

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