В Житомире комиссия облсовета согласовала вопросы, которые выносятся на сессию

Сегодня в Житомире комиссия облсовета согласовала вопросы, выносимые на сессию 27 июля, сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации. Как отмечается в сообщении, вопросы предоставления материальной помощи участникам АТО, перераспределения систем внутривенных инфузий, назначение руководителей медицинских учреждений и другие рассмотрели депутаты облсовета во время заседания постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения и делам ветеранов.

Заседание состоялось сегодня, 21 июля, под председательством депутата Игоря Сабадаша.

Во время работы депутаты согласовали вопрос о выделении 53 тыс. грн на лечение и прохождение реабилитации военнослужащего, внесении изменений в областного бюджета на 2017 год, положение о комиссии и порядок признания бойцов-добровольцев АТО и другие.

По инициативе управления здравоохранения ОГА комиссия поддержала вопрос перераспределения систем внутривенных инфузий.

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По словам начальника управления Николая Суслика, за средства областного бюджета для пострадавших от ЧАЭС были закуплены системы, срок действия которых скоро заканчивается. «Поэтому нужно их перераспределить для того, чтобы системы могли использовать все жители области, а не только «чернобыльцы», – подчеркнул Суслик.

Комиссия также поддержала обращение правительства и парламента относительно выделения средств из государственного бюджета на лечение и реабилитацию участников АТО, обращение относительно увеличения размера помощи при рождении ребенка.

Участие в заседании комиссии принял заместитель председателя Житомирской ОГА Ярослав Лагута, руководители управлений облгосадминистрации.