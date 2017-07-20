В Житомире состоялся семинар на тему электронных услуг в сфере градостроительной деятельности

В Житомире сегодня состоялся семинар, посвященный теме электронных услуг в сфере градостроительной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, теперь зарегистрировать разрешительные документы о начале выполнения строительных работ можно онлайн. Об этом говорили сегодня в Житомире на семинаре «Презентация и обсуждение электронных услуг» с участием заместителя председателя - руководителя аппарата Житомирской облгосадминистрации Алексея Ясюнецького.

«При электронном управлении минимизируется влияние чиновника, упрощается процедура для людей. Не нужно стоять в очередях и собирать кучу справок. Это абсолютно новый и качественный уровень обслуживания граждан», - сказал Ясюнецкий.

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Никто из участников семинара еще ни разу не воспользовался данной электронной услугой, поэтому все имели возможность узнать как можно больше о том, как и где это сделать.

Также Ясюнецкий добавил, что представители областной государственной архитектурно-строительной инспекции и центров предоставления административных услуг после семинара должны сообщить озвученную сегодня новую информацию всем своим работникам.

На сайте Житомирской ОГА можно узнать, как получить электронную услугу в сфере градостроительной деятельности. Всего в Украине уже предоставлено 2 тыс. 407 электронных услуг.

Электронное управление - качественно новый уровень обслуживания граждан и бизнеса, продиктованный требованиями современности. е-услуги - быстрые и удобные, доступные 24 часа в сутки и устраняют коррупционные риски в процедурах. Электронные формы документов с автоматической проверкой и подсказками минимизируют риск допущения ошибок при их заполнении.

Как сообщал УНИАН, в Житомире завтра принесут присягу участковые офицеры и сотрудники криминальной полиции, которые прошли конкурсный отбор.