"Солидные" преступники эмигрируют из Донецкой области - Аброськин (инфографика)

Полиция фиксирует снижение преступности на контролируемой Украиной части Донецкой области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, "солидные" преступники эмигрируют из Донецкой области. А уровень раскрытия убийств общеуголовной направленности составляет практически 100%.

"В первом квартале было совершено таких убийств - 31, из которых раскрыто 29. Кроме того, с учётом прошлых лет раскрыто 33 преступления", - говорится в сообщении Аброськина.

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Глава ГУ полиции в Донецкой области рассказал, что мелкие преступники промышляют кражами. В этом году зарегистрирован 3 тыс. 291 факт, из которых раскрыто 798. С учетом прошлых лет раскрыто 970 преступлений.

"Мы продолжаем изымать из незаконного оборота целые арсеналы оружия. За три месяца текущего года изъято 49 единиц огнестрельного оружия (9 автоматов, 20 карабинов и винтовок, 9 пистолетов и револьверов, 11 единиц атипичного оружия). Также, изъято 9 тыс. 349 боеприпасов (11 гранатометов, 153 гранаты, 192 других боеприпасов, 8993 патронов) и 9,5 кг взрывчатого вещества", - отметил Аброськин.