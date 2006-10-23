Ющенко расписал все до второго полугодия 2007 года

Принятие пакета законов, необходимых для вступления Украины во Всемирную торговую организацию, до середины ноября откроет нашему государству возможность стать членом этой организации уже в декабре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Будапеште заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, вступление в ВТО также откроет для Украины возможность в первом квартале будущего года определить условия для переговоров с ЕС относительно присоединения Украины к зоне свободной торговли, после этого выйти на подписание соглашения между Украиной и ЕС о реадмиссии и о смягчении визового режима, а в случае прохождения этого этапа – со второго полугодия 2007 года - иметь благоприятную основу, чтобы начать переговоры с ЕС относительно нового формата отношений Украина-ЕС.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что на прошлой неделе он направил в парламент 20 законопроектов, необходимых для вступления Украины в ВТО. При этом, по словам Президента, часть этих законопроектов он «взял от правительства», и они уже имеют поддержку соответствующих правительственных комитетов. Другие законопроекты были наработаны как действующим, так и предыдущим правительством, но из-за определенных процедур так и остались нерассмотренными.

«Моя задача сегодня – мобилизовать все политические силы, и особенно силы парламента, к солидарной позиции относительно того, чтобы в ближайшие несколько недель принять все законы, которые касаются регулирования наших отношений с ВТО», - заявил Президент Украины.

При этом он подчеркнул: «Если говорить более четко, то речь идет о том, что до середины ноября украинская сторона в законодательном порядке должна провести 21 закон, а правительство и парламентские силы сделают синхронные, взаимовзвешенные шаги, тогда это позволит 21 декабря на заседании ВТО надеяться, что вопрос о вступлении Украины в ВТО будет внесен в повестку дня и встретит положительное решение».

Президент также отметил, что единственный двусторонний протокол о свободном доступе на рынки товаров и услуг, который Украина на сегодняшний день еще не подписала с Киргизстаном, по его убеждению, можно будет подписать в случае успешного прохождения законов по ВТО через парламент, а спорный вопрос, связанный с прежними долгами 1991-1992 годов, решить в отдельном порядке, вне протокола о вступлении в ВТО.

Поэтому, отметил В.ЮЩЕНКО, сегодня его целью является донести до каждой политической силы парламента, до каждого парламентского комитета, до правительства, а особенно до министров, которые будут представлять указанные законы в Верховной Раде, что к этому вопросу нужно подойти абсолютно профессионально, а также иметь соответствующие волю и амбиции, чтобы законы были приняты, исходя из понимания того, что вступление Украины в ВТО в 2006 году – «это наша государственная обязанность перед всей страной, перед всей нацией», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Президент Украины внес на рассмотрение Верховной Рады Украины 16 законопроектов, направленных на выполнение обязательств Украины относительно вступления в ВТО. Глава государства определил указанные законопроекты как безотлагательные для внеочередного рассмотрения парламентом. Будет представлять законопроекты во время их рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Украины первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

В то же время представители “Нашей Украины” неоднократно заявляли о том, что Украина может утратить возможность присоединиться в этом году к ВТО из-за того, что правительство не может завершить подготовку законопроектов, необходимых для вступления в ВТО.