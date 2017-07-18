Драка депутатов: Мосийчук собирается отсудить у Каплина миллион гривень за оскорбление чести и достоинства
15:44, 18 июля 2017Общество
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Мосийчук, заходя в здание суда, плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними началась драка.
Мосийчук хочет судиться с Каплиным / фото УНИАН
Народный депутат от РПЛ Игорь Мосийчук собирается обратиться с судебным иском о защите чести и достоинства к народному депутату от БПП Сергею Каплину. Цену иска депутат определил в один миллион гривень. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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Ранее СМИ сообщали, что Мосийчук, заходя в здание суда, плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними началась драка. В свою очередь Ляшко, комментируя эту ситуацию, заметил, что все это дело - это попытка дискредитировать его и его партию, их политику.
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