Драка депутатов: Мосийчук собирается отсудить у Каплина миллион гривень за оскорбление чести и достоинства

Народный депутат от РПЛ Игорь Мосийчук собирается обратиться с судебным иском о защите чести и достоинства к народному депутату от БПП Сергею Каплину. Цену иска депутат определил в один миллион гривень. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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Ранее СМИ сообщали, что Мосийчук, заходя в здание суда, плюнул в лицо Каплину, из-за чего между ними началась драка. В свою очередь Ляшко, комментируя эту ситуацию, заметил, что все это дело - это попытка дискредитировать его и его партию, их политику.