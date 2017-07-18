Будет подписано соглашение о сотрудничестве между Одесской областью и Аджарией – Порошенко
13:06, 18 июля 2017Общество
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Он добавил, что это соглашение откроет большой потенциал двля двух приморских регионов.
REUTERS
Президент Петр Порошенко заявляет, что завтра, 19 июля, будет подписано соглашение о сотрудничестве между Одесской областью и Аджарией.
Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили в Тбилиси.
Читайте такжеПорошенко откроет пункт пропуска на украинско-молдавской границе в Одесской областиЗавтра во время моего пребывания в Батуми будет подписано важное соглашение о сотрудничестве между Аджарией и Одесской областью. И мы считаем, что это также огромный потенциал», - сказал глава государства.
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