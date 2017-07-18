Будет подписано соглашение о сотрудничестве между Одесской областью и Аджарией – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что завтра, 19 июля, будет подписано соглашение о сотрудничестве между Одесской областью и Аджарией.

Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили в Тбилиси.

Читайте такжеПорошенко откроет пункт пропуска на украинско-молдавской границе в Одесской областиЗавтра во время моего пребывания в Батуми будет подписано важное соглашение о сотрудничестве между Аджарией и Одесской областью. И мы считаем, что это также огромный потенциал», - сказал глава государства.