На Днепропетровщине во время военных учений произошел пожар

В Днепропетровской области в результате учебных стрельб возник пожар на площади 30 гектаров.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, вблизи пгт Гвардейское Новомосковского района в 10.42 17 июля на территории военного полигона в/ч А1363, предварительно, в результате проведения учебных стрельб, произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 га.

Читайте такжеДнепр первым в Украине полностью обновил амуницию пожарныхВ 20.40 пожар был локализован на площади около 30 га. Тушение пожара продолжается.