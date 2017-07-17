Солист Depeche Mode попал в больницу накануне концерта в Киеве

Солист британской группы Depeche Mode Дэйв Гаан госпитализирован в 9-ю Минскую городскую клиническую больницу с кишечным расстройством, в связи с чем концерт группы в белорусской столице отменили.

Об этом сообщает портал Naviny.by.

Об отмене концерта стало известно за час до его проведения. Технический персонал уже приступил к демонтажу сцены на "Минск-Арене".

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На официальном сайте группы говорится, что "из-за болезни члена группы Depeche Mode не сможет выступать сегодня вечером в Минске".

"В настоящее время мы просматриваем все варианты, чтобы перенести это шоу. Мы надеемся что сможем обновить эту информацию в течение следующей недели", - говорится в сообщении.

Что касается концерта в Киеве, на сайте Depeche Mode и на странице организаторов шоу – концертного агентства "Аншлаг" - нет никаких сообщений об отмене или переносе.

Отметим, что концерт Depeche Mode в Киеве должен состояться 19 июля на НСК "Олимпийский". Ранний вход на концерт откроют в 17:30, общий запуск посетителей – с 18-ти, в 19:45 на сцену выйдет Maya Jane Coles, ну а начало выступления Depeche Mode запланирован на 21:00.