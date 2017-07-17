Завтра будет работать "горячая линия" в управлении семьи, молодежи и спорта Житомирской ОГА

18 июля в управлении семьи, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации будет работать «прямая телефонная линия» по актуальным вопросам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, будет предоставлять консультации начальник управления Светлана Гресь.

Обращаться можно по телефону (0412) 47-44-36.

«Горячая линия» будет работать с 9.00 час. до 13.00 час.