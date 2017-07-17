Завтра будет работать "горячая линия" в управлении семьи, молодежи и спорта Житомирской ОГА
13:00, 17 июля 2017Общество
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Как отмечается в сообщении, будет предоставлять консультации начальник управления Светлана Гресь.
«Горячая линия» будет работать с 9.00 час. до 13.00 час / фото akzent.zp.ua
18 июля в управлении семьи, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации будет работать «прямая телефонная линия» по актуальным вопросам.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.
Как отмечается в сообщении, будет предоставлять консультации начальник управления Светлана Гресь.
Обращаться можно по телефону (0412) 47-44-36.
«Горячая линия» будет работать с 9.00 час. до 13.00 час.
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