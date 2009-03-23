На завтра, 24 марта, в Закарпатье объявлены два штормовых предупреждения – из-за сильного ветра и лавиноопасности.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления МЧС в Закарпатской области Ярослав БАБЯК.

По его словам, 24 марта в горных районах Закарпатской области ожидаются сильные, местами очень сильные мокрый снег и снег. Местами даже будет наблюдаться усиление западного ветра 19-24 м/с, метель.

«Кроме того, в течение 24-25 марта в горах Закарпатской области сохраняется состояние лавиноопасности. Напомню, причиной этого является резкое потепление и дожди, которые продолжаются в Закарпатье», сказал Я.БАБЯК.

Он также напоминает, что, учитывая погодные условия, ГУ МЧС в Закарпатской области рекомендует отдыхающим и туристам воздержаться от восхождений в горы и соблюдать правила личной безопасности.