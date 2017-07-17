Порошенко откроет пункт пропуска на украинско-молдавской границе в Одесской области

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филипп сегодня откроют пункт пропуска «Кучурган-Первомайск» на приднестровском участке украино-молдавской границы в Одесской области.

Читайте такжеЖурналисты рассказали о схемах перевозок на оккупированные территории Донбасса (видео)Как сообщили УНИАН в Одесской областной государственной администрации, данное мероприятие запланировано в рамках рабочей поездки Порошенко в Одесскую область.

Как пояснили в Одесской таможне ГФС, в конце прошлой недели состоялось совместное совещание представителей соответствующих структур (таможни, пограничных ведомств) Украины и Молдовы.

По словам руководителя Одесской таможни Александра Власова, все юридические и технические вопросы по совместному контролю согласованы.

Отмечается, что на первом этапе таможня Молдовы будет «работать на въезд» в Украину, службы Украины – «на выезд» из Украины.

На втором этапе сотрудничества будет организован цельный комплекс по совместному таможенному и пограничному контролю.

«Это позволит ликвидировать «серые» схемы, по которым контрабанда попадает в Украину и страны ЕС», - отметили в Одесской таможне.

Как уточнили в ОГА, совместный погранично-таможенный контроль предусмотрен соответствующими договоренностями между Украиной и Молдовой.

Проект осуществляется при поддержке Евросоюза.

Село Кучурган с одноименным пунктом пропуска через госграницу расположено в Раздельнянском районе Одесской области. Этот населенный пункт граничит с Первомайском (территория непризнанной ПМР).

Как сообщал УНИАН, сегодня запланирована рабочая поездка Порошенко в Одесскую область.