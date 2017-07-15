"У меня дача на бывшей финской территории": забаненный "Миротворцем" Шнуров объяснил свои гастроли в Крыму

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что был участником концерта в оккупированном Россией Крыму, потому что ему "без разницы, где выступать".

Об этом музыкант сказал в эфире программы Hard Day’s Night на телеканале "Дождь".

"В Крым на этот фестиваль приезжает до фига украинцев. Там граница открыта… Мы не играем для территории, мы играем для людей", – пояснил Шнуров.

Он заявил, что многие территории являются спорными, но это не повод туда не ездить.

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"Все территории спорные. У меня дача стоит на бывшей финской территории – и что, мне теперь туда не ездить, что ли?" – сказал Шнуров.

При этом музыкант отметил, что оккупированный боевиками Донецк посещать не планирует, потому что "ссыкливый". А на вопрос о возможности поездки в Грозный (Чеченская Республика) отреагировал коротко: "Тоже подссываю".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Шнуров и группа "Ленинград" в августе 2016 года выступили на музыкальном фестивале "Золотая балка" в оккупированном Севастополе, за что попали в раздел "Чистилище" базы данных украинского центра "Миротворец".