"Привет из 90-х": российский музыкант и автор хита Moscow calling попал под запрет "Миротворца"
Белову вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины, а также отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских акциях на территории оккупированного РФ Крыма.
Советский и российский рок-музыкант Алексей Белов, наиболее известен как соло-гитарист и автор большинства песен группы "Парк Горького", попал в базу преступников украинского центра "Миротворец".
Об этом свидетельствует запись в разделе "чистилище".
Музыканту вменяют сознательное нарушение государственной границы Украины, а также отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских акциях на территории оккупированного Россией Крыма.
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В мае 2017 года в оккупированном Луганске выступили звезды российской эстрады Александр Маршал (бывший участник выступавшей в США группы Парк горького), группы "Авиатор", "Челси" и "Мираж" с Маргаритой Суханкиной.
Солист группы Парк Горького Александр Маршал также является членом чистилища "Миротворца".
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее в немилость "Миротворца" попала известная российская певица МакSим.