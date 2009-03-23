Завтра в Украине дождь вперемешку со снегом

24 марта на территории Украины, по прогнозам синоптиков, будет облачная с прояснениями погода. Ожидается мокрый снег и дождь, в карпатском регионе местами сильные осадки, в южных областях и Крыму небольшой дождь. Ночью в северной половине местами налипание мокрого снега. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западной и южной части местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 24 марта от 3° мороза до 2° тепла, в Крыму 1-6° тепла; днем 3-8°, на юге 9-14° тепла; в Карпатах на протяжении суток 1-6° мороза.

В Киевской области 24 марта облачно с прояснениями, пройдет мокрый снег и дождь, ночью слабое налипание мокрого снега. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла. По г. Киеву ночью около 0°, днем 4-6° тепла.