Саудовская Аравия отказалась признавать украинские дипломы

Саудовская Аравия отказалась признавать дипломы медицинских учебных заведений Украины.

Как передает РИА «Новости»,об этом сообщает сегодня газета «Эр-Рияд».

По сведениям издания, решение об отказе признавать медицинские дипломы украинцев и специалистов из других стран, получивших образование в Украине, принято на заседании совета по вопросам медицинской специализации, проходившем в саудовской столице под председательством министра здравоохранения Саудовской Аравии.

Решение вступает в силу задним числом, начиная с 1-го мухаррама текущего 1430 года Хиджры, которое приходится на 29 декабря 2008 года.

Постановление совета не будет распространяться на медиков с украинскими дипломами из числа коренных жителей королевства при условии прохождения ими специальных курсов переподготовки, указывает газета.