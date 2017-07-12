Результаты дополнительного ВНО объявят до 17 июля - Центр оценивания качества образования

Результаты дополнительной сессии ВНО по украинскому языку и литературе, английскому, немецкому, испанскому, французскому и русскому языкам, а также математике и истории Украины будут объявлены 14 июля, по остальным предметам - 17 июля.

Читайте такжеВ Украине стартовала дополнительная сессия ВНОКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий сегодня на пресс-конференции.

По его словам, результаты появятся на информационных страницах участников оценивания.

«Дополнительная сессия ВНО закончилась 12 июля тестированием по химии. Всего в ней приняли участие около 3 тыс. человек. Больше всего участников было по украинскому языку - почти 2,5 тыс. человек», - прокомментировал Карандий.

Кроме результатов, участники смогут также ознакомиться с скан-копиями своих бланков ответов и карточками результатов.

Карандий также добавил, что по состоянию на 7 июля Центром завершено рассмотрение большинства апелляционных заявлений по результатам ВНО. Всего их поступило около 4 тыс. Сейчас же в УЦОКО остается лишь несколько десятков заявлений, которые рассмотрят в ближайшие дни.

«Информация об изменениях результатов по результатам рассмотрения апелляционных заявлений доведена до участников и 10 июля передана в ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования - УНИАН). Кроме этого, в случае изменения оценки государственной итоговой аттестации, которая проходила в форме ВНО, в электронных кабинетах руководителей учебных заведений размещены обновленные сведения с результатами ГИА (Государственной итоговой аттестации)», - отметил Карандий.

Справка. Основная сессия ВНО в этом году продолжалась с 23 мая по 16 июня. 29 июня стартовала вступительная кампания в высшие учебные заведения. 3 июля началась дополнительная сессия ВНО.