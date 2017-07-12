На Волыни вандалы пометили свастикой мемориал замученным евреям

В селе Пятидни Владимир-Волынского района Волынской области неизвестные осквернили мемориал замученным евреям. Об этом сообщил председатель местной еврейской общины Владимир Музыченко, передает Вголос.

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"Неизвестные негодяи осквернили святое для меня и каждого нормального человека место - мемориал на месте расстрела около двадцати тысяч граждан нашего города и близлежащих населенных пунктов в с. Пятидни. Этих людей убили нацисты при содействии местной полиции. Их убивали только за то, что они родились евреями. Какие-то вы***ки тайком оставили оскорбительные надписи, смысл которых сводится к сравнению евреев с нацистами", - написал Музыченко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что после его обращения к соответствующим службам аналогичные надписи остаются на остановке с. Ворчин - на международной трассе, по которой "едут иностранцы из Европы и делают очень неприятные для Украины выводы об украинцах".

Председатель местной еврейской общины также сетует, что полиция не расследует уголовные дела о случаях надругательства над могилами в этом же мемориале. Музыченко также обратился к власти с вопросом относительно того, что территория мемориала является объектом деятельности "черных археологов" и "металлоискателей", а "какие-то «патриоты» устроили себе настоящий тренировочный лагерь".