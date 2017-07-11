В двух школах Харькова появятся современные стадионы и спортивный зал

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В школе №58, которая находится в Московском районе, проходит реконструкция стадиона и спортивного зала. Также в Харькове ремонтируют стадион холодногорской школы №28, передает 057.ua.

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«Ремонт будет завершен к началу учебного года. Реконструкция стадиона в 58-й школе финансируется городскими властями, а ремонт спортивного зала – благотворительной организацией. В 28-й школе ремонт стадиона также финансируется из городского бюджета», - говорит представитель пресс-службы Харьковского городского совета Ирина Кущенко.