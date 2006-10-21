Эксперты рассмотрят положение на рынке нефти и нефтепродуктов

На будущей неделе состоится заседание экспертно-аналитической группы по проработке вопросов функционирования рынка нефти и нефтепродуктов, а также развития нефтеперерабатывающей промышленности. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО во время рабочего визита в Луганскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтопливэнерго, группа создана в соответствии с Меморандумом о партнерстве между Кабинетом министров Украины и компаниями, работающими на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов.

В ходе последнего заседания экспертно-аналитической группы, состоявшейся 4 октября этого года, обсуждалась ситуация на рынке нефтепродуктов и составлен план работы до конца года.