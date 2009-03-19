Standard & Poor`s отозвало рейтинги Укрсоцбанка

В четверг, 19 марта рейтинговая компания Standard & Poor`s подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента украинского АКБ "Укрсоцбанк" на уровне "ССС+/С". Прогноз — "Негативный". Об этом говорится в сообщении агентства.

Вслед за этим рейтинги были отозваны по просьбе банка. В результате рейтинги УСБ более не являются предметом мониторинга Standard & Poor`s. Также отозван рейтинг приоритетного необеспеченного долга «ССС+», присвоенный сертификатам участия в займе сроком погашения в 2010 г. Банк не имеет значительных выплат по корпоративному долгу внутренним или внешним кредиторам сроком погашения до конца 2009 г.

С начала 2008 банк входит в состав международной финансовой группы UniCredit Group. Сделка приобретения Укрсоцбанка длилась более года и была окончательно завершена 23 января 2008 года. На дату ее закрытия цена покупки 94,2% общего выпущенного капитала банка составила 1,525 млрд евро, или примерно 2,211 млрд долл. США.

Напомним, в среду глава итальянского UniCredit Алессандро Профумо сообщил, что банк в этом году уволит 2 000 сотрудников в Центрально-Восточной Европе. Уже известно, что UniCredit уменьшить количество сотрудников в Польше, Турции, России и Румынии. Также банк обратился за помощью в размере 4 млрд евро к правительствам Италии и Австрии.

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