В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Крыму на четверг и пятницу 19-20 марта объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

«19 и 20 марта на территории автономии ожидаются сильный дождь, снег, налипание мокрого снега, усиление юго-западного ветра 19 марта до 15-20 м/с, 20 марта – до 25-30 м/с», – сообщает Крымский гидрометеоцентр МЧС.

Спасатели советуют жителям и гостям полуострова воздержаться от походов в горы и выходов в море.

Водителей транспортных средств просят по возможности ограничить поездки.

Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и своевременной ликвидации их последствий крымский Главк МЧС направил информацию о штормовом предупреждении председателям районных и городских государственных администраций, руководителям аварийных и коммунальных служб региона.

В случае возникновения ЧС нужно звонить по телефону 101.

Вместе с тем, как передает корреспондент УНИАН, утром в Симферополе ясно.