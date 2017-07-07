Адвокат задержанного в Италии нацгвардейца Маркива убежден, что его подзащитный не виноват (видео)

Один из самых известных адвокатов Италии разговаривал с украинцем 2 часа. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Маркива задержали в Болонье, когда тот приехал в отпуск, и обвинили в том, что он приказал расстрелять итальянского фотографа. В Нацгвардии говорят - сделать это он просто не мог. Помочь ему доказать это - Рафаэлле Делла Валле просит однослуживцев Маркива.

По словам адвоката, он обычный солдат и у него не было никакого права и возможности приказывать другим стрелять, поэтому прокуратура ошибается, когда настаивает на этом. К тому же, он отметил, что бойца не было на том месте, где погибли журналисты.

Читайте такжеСМИ получили текст всех имеющихся обвинений задержанного в Италии гвардейца Маркива (документ)

Защита собирает доказательства, которые понесут на рассмотрение судье. "Дело непростое, но я докажу невинность Виталия", - заявил адвокат. По его словам, проблема в "поверхностности следствия, отсутствии доказательств из-за того, что речь идет об убийстве в условиях военных действий".

Как сообщал УНИАН, гвардейца Маркива в Италии судят по сомнительным показаниям двух журналистов.