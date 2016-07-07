Как праздновали Купальскую ночь в Пирогово (фоторепортаж)

Как отмечает корреспондент УНИАН, празднование Ивана Купала в Пирогово прошло по всем традициям - с костром, венками, песнями и танцами.

Отметим, этот древний языческий праздник летнего солнцестояния празднуется ежегодно 7 июля. Он символизирует рождение Купала - летнего солнца и совпадает с христианским праздником - Рождеством Иоанна Предтечи.

Ночь накануне Ивана Купала, по народным верованиям, является временем ворожбы.

Считается, что в этот день цветет волшебный папоротник, сорвать который может только чистая безгрешная душа при условии, что она пришла в лес не с целью завладеть волшебным зельем. Цветок папоротника ровно в полночь падает в руки, его сразу же надо вложить в свежую рану на руке. Рана эта мгновенно заживает, а человек приобретает знания и умения целителя.

Читайте такжеКак украинцы праздновали Троицу (фото)

Кроме того, существует мнение, что на Ивана Купала особыми целебными свойствами обладают травы. Но собирать их нужно непременно только до восхода солнца, пока не появилась роса.

Еще одной распространенной традицией во время празднования Ивана Купала является ночное гадание венками по воде. Купальскую воду наделяли способностью открывать тайны будущего, прежде всего относительно супружеской жизни.

При этом одним из главных символов праздника является купальский костер. Считается, что он обладает очищающими свойствами. Костер разжигали поздно вечером, вокруг него танцевали и пели. Вместе с тем девушка, которая не подходила к костру, считалась ведьмой.

Читайте такжеВ Испании отметили традиционный Праздник огня (фоторепортаж)

Также существует обычай, что если девушка и парень будут прыгать через костер, взявшись за руки, и при этом во время прыжка они не разожмут руки, то их ждет брак в будущем.

Как сообщал УНИАН, в Британии день летнего солнцестояния праздновали немного раньше - еще 21 июня. Британцы и гости страны встретили самый длинный день в году возле Стоунхенджа - одного из древнейших памятников на территории Англии.