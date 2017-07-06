Госспецсвязи предупреждает об угрозе повторной кибератаки в Украине

Владельцы сетей, которые пострадали вследствие поражения вирусом, могут стать объектом повторной кибератаки. Об этом предупредили в пресс-службе Госспецсвязи.

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"Владельцы сетей, которые попали под удар вируса Petya Ransomware, даже восстановив свои компьютеры, могут стать потенциальным объектом ответной кибератаки", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что команда CERT-UA разработала новые рекомендации для уменьшения рисков повторного поражения и минимизации (избежания) последствий, связанных с кибератакой.

В Госспецсвязи советуют как можно быстрее воспользоваться опубликованными рекомендациями.

Как сообщал УНИАН, кибератака состоялась 27 июня 2017 года на государственные учреждения, объекты финансового, энергетического и транспортного сектора, а также частные предприятия с помощью вредоносного программного продукта Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем. Вирус-блокировщик шифрует данные на компьютере и требует выкуп.