Фонд госимущества выставляет на продажу пакеты акций пяти облэнерго

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставит на биржевые торги в апреле-мае пакеты акций пяти облэнерго.

Об этом сообщается в сегодняшнем номере (№10 от 18 марта 2009 г.) официального издания ФГИУ "Ведомости приватизации".

Согласно графику продаж, 22 апреля на Украинской международной валютной бирже планируется выставить 25% госпакет акций ОАО "Полтаваоблэнерго", 24 апреля на Фондовой бирже ПФТС - 25,02% акций ОАО "Прикарпатьеоблэнерго", 29 апреля на фондовой бирже "ИННЭКС" - 26,98% акций ОАО "Львовоблэнерго", 14 мая на Киевской международной фондовой бирже - 25% акций ОАО "Черниговоблэнерго", 22 мая на Украинский международной валютной бирже - 25% акций ОАО "Сумыоблэнерго".

Справка УНИАН. Приказом от 27 февраля №310 ФГИ возобновил продажу пакетов акций ОАО «Львовоблэнерго» в размере 26,98% УФ (в пакет входит 52 341 874 акций номинальной стоимостью 13 млн. 85,468 тыс. грн.), ОАО «Одессаоблэнерго» – 25% (52 137 211 акций, стоимостью 13 млн. 34,3 тыс. грн.), ОАО «Полтаваоблэнерго» – 25%+1 акция (55 240 001 акций, стоимостью 13 млн. 810 тыс. грн.), ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» – 25,02% (25 930 531 акций, стоимостью 6 млн. 482,63 тыс. грн.), ОАО «Сумыоблэнерго» – 25%+1 акция (44 281 375 акций, стоимостью 11 млн. 70,34 тыс. грн.), ОАО «Черниговоблэнерго» – 25%+1 акция (29 829 507 акций, стоимостью 7 млн. 457,376 тыс. грн.), которая была приостановлена приказом Фонда в мае 2008 года.

Напомним, избавиться от блокирующих пакетов акций шести энергоснабжающих компаний, в которых государство фактически не имеет влияния, правительство Украины пытается с 2007 года. В сентябре 2007 года, согласно постановлению правительства (№1105), пакеты акций указанных облэнерго были изъяты из уставного фонда НАК «Энергетическая компания Украины» и переданы ФГИ. Однако, в дальнейшем их продажа блокировалась Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, который предостерегал правительство относительно попыток «карманных» договоренностей в ходе их реализации.

Тем не менее, в декабре 2008 года своим распоряжением (№1517-р) правительство внесло указанные госпакеты в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году.