Во Львове под жилье будут обустраивать чердаки домов

Во Львове под жилье для очередников будут обустраивать чердаки домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, над реконструкцией чердаков, на которых будут устраивать помещение для львовян, будет работать специальная рабочая группа, которую возглавила председатель Галицкой районной администрации Ирина МАРУНЯК.

В состав рабочей группы вошли директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Юрий ГОЛЕЦ, внештатный советник городского председателя по финансово-экономическим вопросам Олег ЛАВРИК, начальник управления коммунальной собственности городского совета Евгений КЛИМКОВИЧ, начальник управления охраны исторической среды горсовета Лилия ОНИЩЕНКО-ШВЕЦ и начальник отдела правовой экспертизы юридического управления горсовета.

«Во Львове есть много крыш, требующих ремонта. Однако на эти работы в бюджете не хватает средств. Городской председатель предложил другой путь решения этой проблемы - обустраивать на чердаках помещения для очередников городского совета и, соответственно, ремонтировать крыши. Сейчас мы будем нарабатывать механизм такой работы», - отметила И.МАРУНЯК.

Она также добавила, что «до 1 мая с.г. рабочая группа должна подать на рассмотрение исполнительного комитета положения «О реконструкции чердаков за средства городского бюджета».