Минкульт обратится в ЮНЕСКО по поводу выставки в Москве артефактов из Крыма

Министерство культуры Украины обратится в ЮНЕСКО и другие международные организации, в связи с проведением в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве выставки "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проведение российскими специалистами археологических работ в Крыму, а также организация выставок исторических артефактов нарушает украинское законодательство и положения международного права.

"Министерство культуры подчеркивает, что объекты, расположенные в Автономной Республике Крым, имеют исключительный статус объектов культурного наследия Украины", - заявили в министерстве культуры.

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"Согласно статье 32 "Рекомендации, определяющие принципы международной регламентации археологических раскопок" от 05.12.1956 в случае вооруженного конфликта, государства-члены ЮНЕСКО, оккупировавшие территорию того или иного государства, должны воздерживаться от проведения археологических раскопок на оккупированной ими территории", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированном Крыму российские военные отбирают у местных жителей земли.